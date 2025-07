Flamengo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Equipes se enfrentam na reta final da primeira fase com objetivos distintos; confira quem transmite o jogo

Flamengo e Atlético-MG entram em campo nesta segunda-feira (14), às 20h (horário de Brasília), pela 18ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025. O jogo será no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo do Sportv, disponível na TV fechada e no Prime Video (clique aqui e confira a programação diária dos jogos).

O time sub-20 do Flamengo chega à penúltima rodada do Brasileirão da categoria brigando para garantir uma vaga nas quartas de final da competição. Atual sexto colocado, com 27 pontos em 17 jogos, a equipe venceu oito vezes, empatou três e perdeu seis. Na última rodada, empatou por 2 a 2 com o Botafogo; antes disso, foi derrotada por 2 a 1 pelo RB Bragantino. Agora, precisa reagir para se manter no G-8.

Por outro lado, o Atlético amarga a vice-lanterna da tabela, com 14 pontos até aqui, e está há cinco rodadas sem vencer. A equipe mineira é a que mais empatou no campeonato: foram oito empates em 17 partidas, além de duas vitórias e sete derrotas. A depender dos resultados da rodada, uma vitória ou até mesmo um empate podem tirar o Galo do Z-3, já que apenas três pontos o separam do Grêmio, 15º colocado, e apenas um ponto o distancia do Internacional, 17º e primeiro fora da zona.

Mais artigos abaixo

Nos confrontos diretos pelo Brasileirão Sub-20, o Galo não vence o Fla desde 2020, quando triunfou por 2 a 1. No ano passado, o Rubro-Negro venceu por 3 a 2; no ano retrasado, mais um triunfo carioca, por 3 a 1. Em 2022, as equipes empataram por 0 a 0, e em 2021 os Garotos do Ninho venceram por 2 a 1.

Prováveis escalações

Flamengo sub-20: Lucas Furtado; Gusttavo, Iago, João Victor e Ítalo; João Alves, Fabiano e Joshua; Matheus Gonçalves, Lorran e Pedro Leão. Técnico: Bruno Pivetti.

Atlético-MG sub-20: Pedro Cobra; Vitor Gabriel, Vitão, Renan e Pedro Oliveira; Zé Phelipe, Denilson e Natã Barbosa; Lucas Souza, Louback e Alisson Souza. Técnico: Leandro Zago.

Desfalques

Flamengo sub-20

Não há desfalques confirmados.

Atlético-MG sub-20

Não há desfalques confirmados.

Quando é?