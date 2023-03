Flamengo x Athletico-PR ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (31), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro feminino; veja como acompanhar na TV

O Flamengo recebe o Athletico-PR na noite desta sexta-feira (31), às 18h45 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, pela sexta rodada do Brasileirão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Depois de estrear com derrota para o Santos por 3 a 0, o Flamengo chega embalado com quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro feminino. No momento, aparece na terceira posição, com 12 pontos, três a menos que o líder Corinthians.

Do outro lado, o Atletico-PR está na 12ª posição, com apenas quatro pontos. Até aqui, registra uma vitória, um empate e três derrotas. Aproveitamento de 26%. Clique aqui e veja quem são os maiores vencedores do Campeonato Brasileiro feminino.

Prováveis escalações

Flamengo feminino: Bárbara; Monalisa, Agustina, Thais Regina e Jucinara; Thaisa, Cris, Darlene e Duda; Crivelari e Sole Jaimes. Técnico: Luís Andrade.

Athletico-PR feminino: Bárbara; Monalisa, Agustina, Thais Regina e Jucinara; Thaisa, Cris, Darlene e Duda; Crivelari e Sole Jaimes. Técnico: Brenno Basso.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?