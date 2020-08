Flamengo anuncia Maurício Isla e chileno usará a camisa 44

Aos 32 anos, jogador chega para substituir Rafinha, que deixou o clube rumo ao futebol grego

Nesta quarta-feira (19), o anunciou oficialmente a contratação do lateral-direito Maurício Isla. O chileno de 32 anos chega para ocupar a vaga deixada por Rafinha, que se transferiu para o futebol grego.

Como de praxe, o mandou uma mensagem aos sócios torcedores e em seguida anunciou em suas redes sociais. Maurício Isla deve desembarcar no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (21). O lateral assinou contrato até dezembro de 2022.

Em boa parte de sua carreira, Isla usou a camisa número 4, hoje ocupada pelo zagueiro Leo Pereira. Deste modo, o jogador chileno vai assumir a camisa 44. O chileno não entra em campo há cinco meses, mas vinha treinando por conta própria. Pessoas próximas ao jogador garante a boa forma física do atleta.

O Flamengo entra em campo ainda nesta quarta, diante do , no Maracanã. Depois da boa partida contra o Coritiba, o jovem João Lucas ganhará nova oportunidade no time de Domènec. Mas apesar da chegada de Isla, o Flamengo segue de olho no mercado e não descarta investir em outro lateral.