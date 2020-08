Depois de fechar com Isla, Flamengo monitora o mercado por mais um lateral e vê Guga difícil

Diretoria avalia a possibilidade da chegada de mais um jogador para a posição

Na última segunda-feira (17), o acertou a contratação do chileno Maurício Isla e aguarda apenas finalizar os trâmites burocráticos para anunciar oficialmente a chegada do jogador. Aos 32 anos, ele foi o nome escolhido para substituir Rafinha, que se despediu do clube rumo ao futebol grego.

Mesmo com a rápida reposição, a diretoria do Flamengo segue atenta ao mercado e estuda a possibilidade de contratar mais um lateral-direito. O departamento de análise e desempenho acompanha constantemente atletas e treinadores e sempre que solicitado entrega uma lista de nomes que se encaixam no perfil buscado, com Isla foi assim.

Entre os nomes bem avaliados, surge o de Guga, hoje no . O garoto de 21 é visto como um investimento com possibilidade de retorno, pela idade e as convocações para a seleção olímpica. Além disso, a agência que cuida da carreira do lateral é bem conceituda e tem ótima relação com Marcos Braz e Bruno Spindel.

Apesar de despertar interesse, o Flamengo, no entanto, ainda não fez nenhuma proposta oficial por Guga e sabe da dificuldade que encontrará junto ao Atlético. O clube mineiro tem uma negociação pelo jogador com o estacionada e os números giram em torno dos 4,5 milhões de euros (cerca de 28 milhões de reais).

O , que continua em busca de reforços a pedido de Sampaoli, precisa vender algum atleta, mas pretende dificultar ao máximo se for para o Flamengo. O primeiro passo é não negociar Guga por menos do que foi proposto pelo Spartak Moscou.

(Foto: Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação)

A necessidade de mais um lateral vem pelo intuito de não repetir os últimos meses, onde ficou sem um substituto para Rafinha. No caso de Isla, o chileno já avisou que uma das prioridades que tem é disputar a do Qatar, em 2022, logo, receberá muitas convocações para a seleção desfalcando o .

Ainda sem avançar sobre nenhum outro alvo, a diretoria espera finalizar a chegada de Maurício Isla para definir a estratégia na tentativa de mais um lateral. Enquantp isso, João Lucas tem a chance de mostrar a Dome que merece uma oportunidade. O garoto não tinha a confiança de Jorge Jesus e ficou muito tempo sem entrar em campo. Recentemente ele foi diagnótisticao com Covid e sem poder fazer atividades no Ninho, perdeu cerca de 7kg de massa muscular.

João ganhou uma oportunidade contra o e deu conta do recado. Nesta quarta (19), a missão será um pouco mais complicada, diante do , no Maracanã, ele vai encarar o jovem Pepê, que vem ganhando projeção no time de Renato Gaúcho e deve ser o substituto de Cebolinha.