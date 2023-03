Flamengo alinha discurso e quer resposta de Vitor Pereira no Campeonato Estadual

Técnico e jogadores afirmam que encontraram um caminho, mas diretoria quer resposta no campo

A derrota para o Indepediente Del Valle nos pênaltis, num Maracanã com mais de 70 mil torcedores, foi mais um vexame deste início de temporada do Flamengo do técnico Vitor Pereira. Ao todo, o Rubro-Negro disputou 3 títulos e perdeu todos. A situação coloca pressão no trabalho do comandante e uma grande responsabilidade para a sequência do Campeonato Estadual.

Pela frente, o Flamengo tem os clássicos contra Vasco e Fluminense antes da semifinal do Campeonato Carioca. De momento, a ordem é dar uma resposta nos próximos jogos. Segundo soube a GOAL, a diretoria mantém Vitor Pereira, mas já sem a mesma paciência de outrora.

Ainda segundo soube a GOAL, o trabalho de Vitor Pereira é bem avaliado no dia a dia. A diretoria entende que os processos e os treinos estão dentro daquilo que esperavam quando contrataram o técnico, mas que já não há margem para muitos erros.

Vitor Pereira tem boa relação com os jogadores, inclusive foi abraçado pelo grupo após o gol de Arrascaeta, no último minuto diante do Del Valle. Nas entrevistas pós jogo, os atletas fazem questão de defender o trabalho do técnico. Depois da perda de mais um título, treinador e atletas tiveram o mesmo discurso de que agora a equipe está encontrando um caminho.



“Se eu visse que dentro de campo um time que não lutasse, não trabalhasse, não pressionasse e não corresse, eu seria o primeiro a dizer que não estaríamos no caminho certo. E se sentisse que não havia união e alinhamento às ideias que tenho e aos próprios os jogadores, diria o mesmo. Mas sinto exatamente o contrário. Sinto que, para nós, essa temporada começou praticamente no último jogo com o Botafogo”, disse o treinador.

O discurso de Vitor Pereira e dos próprios jogadores que saíram do Maracanã dizendo que o Flamengo está no caminho certo, joga essa responsabilidade para o desempenho no Campeonato Estadual, o que restou ao clube neste início de temporada.