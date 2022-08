Flamengo acerta saída de Vitinho para o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita

Atacante de 29 anos assina contrato de três temporadas com o clube saudita

O Flamengo está perto de confirmar oficialmente mais uma saída. Trata-se do atacante Vitinho, que acertou com o Al Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, e não deve mais vestir a camisa do clube. A notícia foi trazida inicialmente pelo GE e confirmada pela GOAL. Com o contrato terminando em dezembro, o clube carioca mantém 35% de uma futura venda.

Esta não é a primeira vez que Vitinho desperta o interesse do Al-Ettifaq. Em 2021, os sauditas fizeram uma oferta de 3 milhões de dólares ao Flamengo pelo atacante. Os rubro-negros recusaram. Desta vez, no entanto, com o contrato terminando em dezembro e a decisão de ambos os lados por uma não renovação, o clube carioca topou fazer negócio.

Recentemente, Vitinho recebeu uma oferta do Olympiacos, da Grécia, mas não chegou a um acordo salarial. Outra equipe que tentou a contratação do jogador nos últimos dias foi o Fatih Karangumruk Istanbul, da Turquia, mas também não ouve avanço.

Vitinho chegou ao Flamengo em 2018 após o rubro-negro desembolsar uma quantia de 10 milhões de euros para tira-lo do CSKA Moscou. Na ocasião, ele se tornou a maior contratação da história do clube. De lá para cá disputou 215 jogos, marcando 29 gols.