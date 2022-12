Flamengo acerta retorno do meio-campista Gerson

Atleta é o primeiro reforço do rubro-negro para a temporada 2023

No último dia do ano, a diretoria do Flamengo deu um represente aos torcedores e fechou o retorno de Gerson. O meio-campista de 25 anos é o primeiro reforço do clube para 2023.

Depois de uma longa negociação com o Olympique de Marseille, o Flamengo chegou a um acordo com os franceses para a compra de 80% dos direitos econômicos do jogador. Como já tinha 20%, o clube carioca detém agora 100% dos direitos econômicos do meio-campista.

Gerson, que já tinha tudo acertado com o Flamengo, vai assinar um contrato de cinco temporadas. Agora, Olympique e o clube carioca trocam a documentação e agilizam a burocracia antes de tornar o negócio oficial.