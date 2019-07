Fechado com Flamengo, Filipe Luís tem despedida emocionante no Atlético de Madrid

O lateral-esquerdo deixa o Atleti após 333 partidas, sete títulos conquistados, e garantiu: "é só uma despedida como jogador"

Apesar de ter acertado com o , conforme noticiado aqui na Goal Brasil, hoje não foi um dia para Filipe Luís falar do carioca. O próprio lateral-esquerdo deixou isso evidente. Afinal de contas, foi um domingo (21) de despedidas no , clube que o brasileiro ajudou a mudar de patamar na Europa, e onde está no hall de grandes ídolos em toda a história. Toda esta importância foi reconhecida pelos Colchoneros, que fizeram belas homenagens neste momento de “até logo”.

Filipe recebeu uma camisa assinada por todos os seus companheiros de time, que estiveram ao seu lado e garantiu que planeja, um dia, voltar ao Atleti para desempenhar um papel fora das quatro linhas.

“Acaba uma etapa, a etapa mais gloriosa e bonita da minha vida. É muito difícil dizer adeus, mas sabia que isso chegaria um dia. Quando cheguei aqui, em 2010, o clube era totalmente diferente do que é agora”, disse o jogador em vídeo divulgado pelo Atleti para a sua despedida.

🎥 @FilipeLuis se despidió en el Wanda @Metropolitano en un emotivo acto: “Soy un privilegiado por poder haber vivido la mejor etapa del Atleti"

🔴⚪🔴 ¡Esta siempre será tu casa, Fili!#GraciasFilipe #AúpaAtleti pic.twitter.com/jsqJ2ZRUNd — Atlético de Madrid (@Atleti) July 21, 2019

“Sou privilegiado por ter vivido a melhor etapa deste clube, tenho muita sorte por tudo isso. Quero agradecer a todos os que estão presentes aqui, aos meus companheiros. Foram grandes momentos, com muitos jogos difíceis. Hoje é um dia feliz porque eu saio com a consciência tranquila pelo que fiz neste clube. Poder jogar no Calderón e viver os primeiros anos do Wanda Metropolitano foi algo único. Estarei outra vez aqui, no futuro. Esta é só uma despedida como jogador”.

Filipe Luís chegou ao Atleti em 2010, depois de bons anos defendendo o Deportivo La Coruña. De lá para cá, foram 333 jogos pela equipe da capital espanhola, com direito a uma pausa para uma rápida passagem pelo , em 2014-15, antes de retornar para o lugar onde viveu as suas maiores emoções no auge.

O brasileiro é o 18º que mais vezes vestiu oficialmente a camisa do Atlético de Madrid, e dentre os estrangeiros fica apenas atrás do uruguaio Diego Godín – outro que deixou recentemente o clube, acertando com a de Milão. Conquistou um total de sete títulos [três Supercopas da Europa, duas , uma e uma Liga Espanhola], além de ter sido duas vezes vice-campeão da .

🔴⚪🔴 | #GraciasFilipe

👕🖊¡Detallazo! Jugadores de la plantilla e integrantes del cuerpo técnico le hicieron entrega a @filipeluis de una camiseta firmada por todos sus compañeros. 😊#AúpaAtleti pic.twitter.com/E75YLMStgJ — Atlético de Madrid (@Atleti) July 21, 2019

Deixa o Atlético de Madrid como um gigante na história colchonera, e agora iniciará um novo capítulo de sua carreira.