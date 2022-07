Flamengo acerta contratação de Erick Pulgar por 2,5 milhões de euros

Volante é esperado no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (28) para assinar contrato com os cariocas. Clube terá 80% dos direitos econômicos

O Flamengo acertou a contratação de Erick Pulgar por 2,5 milhões de euros (R$ 13,37 milhões na cotação atual) no mercado da bola. O volante é esperado no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (28) para realizar exames médicos e assinar o novo compromisso, como soube a GOAL.

Os cariocas serão donos de 80% dos direitos econômicos do volante de 28 anos. A sua contratação foi alinhavada pelo agente André Cury, que está na Itália para definir a situação do meio-campista.

O empresário brasileiro atuou como intermediário em sua contratação. Inicialmente, os italianos exigiam 4 milhões de euros (R$ 21,4 milhões) pelo negócio, mas foram convencidos a reduzir o valor para a liberação do atleta. A primeira proposta do Fla tinha sido de 2,2 milhões de euros, mas as partes se alinharam em um acordo por 2,5 milhões de euros.

Erick Pulgar se empolgou com o projeto apresentado pelo Flamengo na negociação. O meio-campista chileno também ficou animado com a possibilidade de atuar ao lado do compatriota Arturo Vidal no futebol brasileiro.

Na última temporada europeia, o sul-americano defendeu as cores do Galatasaray por empréstimo. No período, ele fez 11 jogos, sem marcar gols ou dar assistências.