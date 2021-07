Flamengo acerta a venda de Rodrigo Muniz ao Fulham, da Inglaterra

Time rubro-negro vai receber cerca de 8 milhões de euros e terá 20% de uma futura venda

O Flamengo acertou, nesta sexta-feira (30), a venda de Rodrigo Muniz para o Fulham, da Inglaterra. A informação foi trazida primeiramente pelo jornal O Dia e confirmada pela Goal. O jogador foi um pedido especial do técnico Marco Silva, que vê no brasileiro a possibilidade de um projeto parecido com o que foi feito com Richarlison, hoje na seleção brasileira.

O Fulham venceu a disputa com o Middlesbrough, que formalizou uma proposta que, inicialmente, interessou mais ao Rubro-Negro. O desejo do jogador e seu staff, no entanto, era pelo Fulham e para trabalhar com Marcos Silva. O fato do treinador ser português e ter a mesma língua de Muniz é visto como um facilitador para a adaptação.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O Flamengo vai receber cerca de 8 milhões de euros (algo em torno de R$ 48 milhões na cotação atual). O Rubro-Negro ainda terá direito a 20% de uma futura venda. A negociação foi fechada pela dupla Marcos Braz e Bruno Spindel, que estão em Lisboa também atrás de reforços.

Aos 20 anos de idade, Rodrigo Muniz se destacou no Flamengo em alguns jogos da atual temporada. O jogador anotou nove gols em 25 partidas e teve espaço no início do Carioca e nas ausências de Gabigol e Pedro. Com a volta dos "medalhões", no entanto, o jovem atleta foi pouco acionado.