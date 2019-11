Flamengo 4x4 Vasco é o maior empate na história do clássico

O confronto entre Rubro-Negro e Cruz-Maltino jamais havia visto uma igualdade com tantos gols

e fizeram um clássico cheio de emoções nesta quarta-feira (13), em duelo adiantado da 34ª rodada do Brasileirão.

O abriu o placar com menos de um minuto, mas sofreu a virada ainda no primeiro tempo antes de conseguir o empate antes do intervalo.

A segunda etapa continuou com a emoção: o Cruz-Maltino fez o terceiro e depois viu o Flamengo virar graças a mais uma atuação decisiva de Bruno Henrique. Momentos antes do apito final, contudo, Lucas Ribamar deixou tudo igual.

O resultado levou o Rubro-Negro a 78 pontos, ainda isolado na liderança e muito perto do título; já o Vasco praticamente se livrou da ameaça de rebaixamento e atingiu 43 pontos.

01' - Flamengo 1x0 Vasco

34' - Flamengo 1x1 Vasco

37' - Flamengo 1x2 Vasco

45+5' - Flamengo 2x2 Vasco

52' - Flamengo 2x3 Vasco

65' - Flamengo 3x3 Vasco

81' - Flamengo 4x3 Vasco

90+3' - Flamengo 4x4 Vasco



Mas o Clássico dos Milhões realizado neste 13 de novembro entra na história por outra razão: jamais, em 96 anos de confrontos, Flamengo e Vasco empataram por uma margem tão alta de tentos.

Os “maiores empates” da partida havia sido um 3 a 3 que se repetira em outras cinco ocasiões – quatro vezes no estadual (1937, 53, 53 e 2000) e uma vez em um amistoso (1955).

Ficou na história!