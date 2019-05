Fla 3-2 Athletico: Virada emocionante dá sobrevida a Abel, alvo de protestos

Time chegou a estar levando 2 a 1 nos minutos finais diante de um impaciente Maracanã, mas conseguiu a virada com B. Henrique e Rodrigo Caio

O venceu de virada o -PR por 3 a 2 neste domingo (26) no Maracanã pela sexta rodada do Brasileirão.

Com dois gols nos acréscimos, o Flamengo conquistou uma das vitórias mais emocionantes do campeonato até aqui e deu sobrevida ao técnico Abel Braga, alvo de protestos dos torcedores nas últimas semanas.

Durante a partida a torcida cantou que o Flamengo não precisava do treinador:

Os jogadores rubro-negros fizeram questão de comemorar os gols da virada junto do treinador.

Diego Alves, Rodinei e Éverton Ribeiro correram para abraçar Abel na comemoração do gol. Em seguida, chegaram Gabigol e Pará. Rodrigo Caio também deu um forte abraço no treinador #gefla pic.twitter.com/c1FT6FJk6q — Cahê Mota (@cahemota) May 26, 2019

Depois de sair na frente com Gabigol, de pênalti, no primeiro tempo o Flamengo tomou a virada com dois gols de Marcelo Cirino.

Mas aos 45 minutos do segundo tempo Bruno Henrique aproveitou cruzamento da direita de Éverton Ribeiro e empatou de cabeça.

Aos 51 minutos da segunda etapa foi a vez do zagueiro Rodrigo Caio, também de cabeça, fechar o placar após cruzamento de Renê.