Fla TV “ignora” futuro de Jorge Jesus e dirigente faz declaração enigmática

Entrevista do "Mister" Jorge Jesus após o título não passou despercebida e Marcos Braz fala em "dar tudo certo"

Em meio a tantas especulações a respeito de uma possível saída de Jorge Jesus do rumo ao , de , o foi campeão carioca. Ao final do duelo, a entrevista de Jorge Jesus à FlaTV chamou atenção: por mais que "só se fale" a respeito do futuro de Jesus, não houve nenhuma pergunta direta ao treinador a respeito desse assunto. Pouco tempo depois, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz deu uma declaração enigmática à mesma FlaTV.

À TV oficial do clube, Jorge Jesus falou sobre diversos assuntos e reconheceu que o conseguiu tirar grande parte da criatividade de seu time. Porém, em nenhum momento foi sequer citado ou mencionado o assunto da possível saída do Mister.

Quem chegou mais perto de comentar a situação foi o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. À mesma FlaTV, ele soltou uma frase enigmática.

Mais times

"Vai dar tudo certo. Evidente que todo mundo vai dormir bem. Último título do ano. Todo mundo vai ter uma boa noite e agora é calma. Fica tranquilo e vida que segue", afirmou Braz ao canal oficial do clube.

Mais artigos abaixo

A frase veio no contexto que Braz falava que a última semana tinha sido bastante corrida e complicada, dando a entender que falava sobre a situação do Mister. Porém, fez questão de valorizar o título conquistado na noite dessa quarta-feira.

"Não adianta ter semana calma com final triste. Conquistamos o nosso 36º título. Fico muito feliz de participar e agora vamos comemorar", falou o vice-presidente.