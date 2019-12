Fla pega o Al-Hilal no Mundial: assim foi a estreia dos árabes contra o Espérance

Time da Arábia Saudita confirma favoritismo e será o adversário do Rubro-Negro na semifinal do Mundial de Clubes

O já conhece o seu adversário na semifinal do . Na próxima terça-feira (17), a equipe comandada por Jorge Jesus terá pela frente o Al-Hilal, que venceu o Espérance por 1 a 0 na manhã deste sábado (14), em Doha.

Com os jogadores do Fla presentes no estádio Jassim Bin Hamad, o duelo das quartas de final foi marcado por lances curiosos e até mesmo comemoração em frente ao elenco brasileiro.

Confira como foi a estreia do Al-Hilal, adversário do Flamengo na semifinal!

Com fumaça, bandeiras e gritaria, a torcida do Espérance, em maior número, fez grande festa no estádio e deu trabalho para as autoridades do Qatar.

Pênalti ou impedimento? Aos 26 minutos, o brasileiro Carlos Eduardo caiu na área do Espérance e pediu pênalti. Apesar do árbitro ter marcado a principio, ele logou voltou atrás após olhar para o bandeirinha, que assinalou impedimento pela posição irregular de Carlos Eduardo.

Gomis, autor do único gol da partida, precisou de apenas oito minutos em campo para garantir a classificação da equipe na semifinal. Ele deu lugar a Cuéllar, aos 18 minutos da segunda etapa.

O atacante francês comemorou o tento da vitória diante do elenco do Flamengo, que assistiu à partida na arquibancada

Após o gol, o jogo ganhou contornos dramáticos. Principalmente após a expulsão de Kanno, aos 39 minutos do segundo tempo – o volante não enfrenta o Flamengo pela semifinal.

Campeão da , o Al-Hilal agora irá reencontrar Jorge Jesus. O time da foi a última equipe comandada pelo técnico português.