Fla-Flu faz SBT x Globo rivalizar com final do Carioca

No Rio de Janeiro, a rede televisiva de Silvio Santos bateu a audiência do Jornal Nacional e ficou acima da média esperada

A transmissão da finalíssima do entre e aflorou uma outra rivalidade fora de campo entre SBT e Globo. Durante o primeiro tempo do duelo, a audiência da partida ultrapassou a do Jornal Nacional - carro-chefe da Globo - no Rio de Janeiro e atingiu uma média de audiência acima do esperado pela rede de comunicação de Silvio .

Na primeira etapa, o Fla- liderava a audiência no Rio de Janeiro e ia muito bem em várias capitais do , de acordo com o jornalista Gabriel Vaquer. Com o começo do jogo às 21h (de Brasília), o SBT conseguiu a difícil missão de bater a audiência do Jornal Nacional. A recuperação da Rede Globo veio com a novela "Fina Estampa". Com o intervalo do jogo chegando, a diferença cresceu e a Globo se manteve na liderança. Com a novela a diferença chegou a ser de seis pontos: 29,8 para a Globo e 23,8 para o SBT.

De acordo com o site Teleguiado, desde que a novela "Os dez mandamentos", da Record estreou na TV, o Jornal Nacional não saía da liderança no horário, por isso, os números do SBT podem ser chamados até mesmo de "históricos" e devem fazer Silvio Santos repensar a postura de não ter futebol em sua programação.

Aos 30 minutos do segundo tempo, porém, o SBT já tinha virado a mesa. Marcava 30 pontos no Rio de Janeiro, contra 25 da Globo.

Em , o SBT pontuou entre 10 e 11 pontos, em média. A cúpula do SBT esperava uma máxima de 10 pontos, levando em conta que a decisão é do estado do Rio de Janeiro.

Acompanhar o Fla-Flu também é acompanhar uma quebra de paradigmas, já que os campeonatos estaduais passavam exclusivamente nos canais da Rede Globo. A inserção do SBT nesse contexto provoca uma verdadeira "briga" pela audiência, algo que não acontecia há algum tempo no horário nobre da TV aberta brasileira.