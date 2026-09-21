Fitz-Jim explica por que deixou o Ajax de repente

Kian Fitz-Jim vive um início fulminante no Torino, atual 14º colocado da Serie A. "Para mim, foi difícil trocar o Ajax, mas agora estou jogando em uma das cinco principais ligas", disse em entrevista à ESPN.

O meio-campista vindo do Ajax já se sente totalmente em casa em Turim. "É uma cidade grande, mas não muito agitada. Eu também queria muito ir para uma cidade grande, e de preferência não para um vilarejo menor e afastado."

Fitz-Jim é peça fixa no meio-campo do Torino e quase toda semana começa como titular da equipe de meio de tabela. "O estilo de jogo que o treinador quer implementar combina bem comigo. Também acho que comecei bem."

O reforço de verão do Torino tomou de forma consciente a decisão de deixar o Ajax. "Foi difícil trocar o Ajax, mas agora estou jogando em uma das cinco principais ligas, e este também é um clube muito bonito. Para mim, é importante ter um palco como esse para me mostrar. Infelizmente, essa perspectiva não existia no Ajax."

Fitz-Jim disputou 72 partidas pelo time principal do Ajax e 103 jogos pelo Jong Ajax. Isso rendeu ao meio-campista, no verão passado, uma transferência de três milhões de euros para a Serie A.

O ex-jogador do Ajax, aliás, ainda precisa se acostumar aos hábitos alimentares italianos. "Na verdade, sou mais de comer arroz, mas chega uma hora em que você realmente precisa começar a comer massa aqui. Tomar café realmente não vai rolar, isso ainda estou adiando por muito tempo."