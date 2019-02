“Fiquei triste pelo Schalke”, diz Sané após vitória do City

O alemão revelou a sensação agridoce após fazer um golaço sobre sua ex-equipe; Sterling destaca entrega e se confunde ao falar da Champions

O Manchester City encontrou muitas dificuldades para bater, de virada, o Schalke 04 no primeiro jogo das oitavas de final da Champions League. Os ingleses saíram na frente com Aguero, mas levaram a virada em dois pênaltis convertidos por Bentaleb. Quando a vitória dos alemães parecia estar a detalhes, Leroy Sané fez um golaço de falta justamente sobre a equipe que o revelou. Na sequência, Sterling garantiu o triunfo.

Ao falar sobre a sensação no primeiro encontro contra o seu ex-clube, Sané não escondeu o sentimento agridoce em meio ao triunfo de sua atual equipe e o lamento por uma camisa que tanto lhe ajudou.

“Significa muito”, disse ao BT Sport ao comentar a importância do jogo realizado nesta quarta-feira (20). “Fiquei um pouco triste pelo Schalke, porque a atmosfera estava espetacular como sempre é. O Schalke foi muito bem, a forma como eles se defenderam tornou as coisas mais difíceis”, concluiu o jovem, que não comemorou o gol.

“No final, conseguimos. Marcamos três gols fora de casa, foi o mais importante (...) Dá para ver que temos muita vontade, nunca desistimos, sempre queremos seguir lutando”, completou o alemão, que iniciou a partida no banco de reservas antes de substituir Sergio Aguero.

Já o atacante Raheem Sterling chegou a se confundir ao falar sobre a vitória, citando os três pontos antes de se lembrar que a partida era de mata-mata: “Um jogo muito duro. Nós deixamos as coisas difíceis para nós mesmos às vezes, mas continuamos juntos mesmo com dez homens”, afirmou, citando a expulsão do zagueiro Otamendi na reta final do segundo tempo.

“No meu gol, eu cortei a bola atrás do defensor, aproveitei a minha oportunidade e ganhamos os três pontos... quero dizer, a vitória. Não dá para ganhar todos os jogos por 3 a 0, e na Champions League o adversário pode te machucar”.