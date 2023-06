Fiorentina x West Ham ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final da Conference League

Equipes decidem o título nesta quarta-feira (7), em Praga; veja como acompanhar na TV e na internet

Fiorentina e West Ham se enfrentam na tarde desta quarta-feira (7), a partir das 16h (de Brasília), na Eden Arena, em Praga, pela final da Conference League. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Na Cultura, o jogo terá narração de Marco de Vargas e comentários de Arnaldo Ribeiro.

A Fiorentina garantiu seu lugar na final após terminar a fase de grupos em segundo lugar no Grupo A, com 13 pontos. Na fase eliminatória, derrotou o Braga com um placar total de 6 a 3. Nas oitavas de final, venceu o Sivasspor por 5 a 1, e nas quartas de final superou o Lech Poznan com um placar agregado de 5 a 4. Nas semifinais, eliminou o Basel com um placar agregado de 4 a 3.

Após 22 anos sem conquistar um troféu, a Fiorentina busca encerrar seu longo jejum de títulos. É importante ressaltar que o clube se tornará o primeiro a disputar as finais das quatro competições de clubes da UEFA. Sua última aparição em uma final europeia ocorreu há três décadas, quando foi derrotada pela Juventus na decisão da Copa da UEFA de 1990.

"É a minha primeira temporada nas competições europeias e chegar à final é uma grande satisfação. Este caminho até à final vai ficar para sempre na nossa memória, mas agora temos uma missão a cumprir, que é conquistar o troféu", afirmou o técnico Vincenzo Italiano.

Do outro lado, o West Ham chega à final mantendo uma invencibilidade impressionante. Na fase de grupos, a equipe terminou na primeira posição do Grupo B, acumulando 18 pontos. Já no mata-mata, o time inglês eliminou o AEK Larnaca por 6 a 0, o Gent por 6 a 2 e o AZ Alkmaar com um placar agregado de 3 a 1.

"Estamos bastante entusiasmados. É um feito notável para o clube chegar à final, mas agora o que importa é jogar e ganhar o título", afirmou o treinador David Moyes.

Prováveis escalações

Fiorentina: Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Ikone; Cabral. Técnico:Vincenzo Italiano.

West Ham: Areola; Kehrer, Aguerd, Zouma, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Paqueta, Benrahma; Antonio. Técnico: David Moyes.

Desfalques

Fiorentina

Salvatore Sirigu segue lesionado.

West Ham

Gianluca Scamacca passou por uma cirurgia no joelho recentemente e está fora.

Quando é?