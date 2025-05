Fiorentina x Real Bétis: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Conference League 2024/25

Equipes decidem nesta quinta-feira (8) quem estará na final da competição continental; veja quem transmite o jogo

Fiorentina e Real Bétis se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 16h (horário de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da UEFA Conference League de 2024/25. A bola rola no Estádio Artemio Franchi, em Florença, com transmissão ao vivo da CazéTV, disponível gratuitamente no YouTube e com a assinatura do Prime Video no streaming (clique aqui e confira a programação de jogos do dia).

Após a derrota por 2 a 1 no jogo de ida, em Sevilha, a Viola poupou alguns jogadores no fim de semana, contra a Roma, e acabou derrotada por 1 a 0. Momentaneamente fora da zona de classificação para as competições europeias de 2025/26 via Campeonato Italiano, o clube mudaria os rumos da temporada com um título continental. Se vencer por mais de um gol de diferença, a equipe garantirá presença em sua terceira final consecutiva da Conference League.

O Bétis vive um bom momento e venceu os últimos três compromissos pelo Campeonato Espanhol. No mais recente, neste fim de semana, a vitória por 2 a 1 veio com um gol do brasileiro Antony já nos acréscimos do segundo tempo, contra o Espanyol. Com a vantagem mínima obtida no primeiro jogo, a equipe comandada por Manuel Pellegrini pode jogar pelo empate para chegar à decisão e buscar um título inédito na galeria do Benito Villamarín.

Se a Fiorentina vencer por um gol de diferença, a decisão irá para a prorrogação. Persistindo a igualdade, a vaga será definida nos pênaltis. Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Chelsea e Djugardens, que acontece simultaneamente, em Londres. No jogo de ida, os ingleses venceram por 4 a 1.

Prováveis escalações

Fiorentina: De Gea; Pongracic, Comuzzo e Ranieri; Parisi, Richardson, Mandragora, Fagioli e Gosens; Kean e Gudmundsson. Técnico: Rafaelle Paladino.

Real Bétis: Vieites; Ruibal, Bartra, Natan e Rodriguez; Johnny, Pablo Fornals e Isco; Antony, Bakambu e Abdé. Técnico: Manuel Pellegrini.

Desfalques

Fiorentina

O lateral direito brasileiro Dodô, o zagueiro Pablo Marí, e os meio-campistas Edoardo Bove e Cher Ndour estão lesionados e desfalcam a equipe.

Real Bétis

Pellegrini não contará com o zagueiro Diego Llorente, os meio-campistas William Carvalho e Marc Roca, e os atacantes Ezequiel Ávila e Cucho Hernández para o duelo, todos por lesão.

Quando é?