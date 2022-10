Fiorentina x Inter de Milão: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Italiano

Clássico italiano será disputado neste sábado (22), pela 11ª rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar na internet

Embalado com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos na temporada, a Inter de Milão visita a Fiorentina neste sábado (22), às 15h45 (de Brasília), no Artemio Franchi, em Florença, pela 11ª rodada do Campeonato Italiano. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no Star+, no streaming.

Com 18 pontos na Serie A (seis vitórias e quatro derrotas), a Inter terá novamente à disposição Romelu Lukaku, que voltou a treinar no início desta semana, mas Simone Inzaghi deve escolher entre Edin Dzeko e Joaquin Correa para fazer dupla com Lautaro Martinez.

Já a Fiorentina busca reencontrar o caminho da vitória depois de duas derrotas e um empate nos últimos três jogos do Italiano. Até o momento, aparece no meio da tabela com 10 pontos.

Sofyan Amrabat, que cumpriu suspensão no empate com o Lecce em 1 a 1, retorna entre os 11.

Em 178 jogos disputados, a Inter soma 74 vitórias, contra 48 da Fiorentina, além de 56 empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Italiano 21/22, as equipes empataram em 1 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável INTER: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko.

Escalação do provável FIORENTINA: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Bonaventura; Gonzalez, Barak, Kouame; Cabral.

Desfalques

Fiorentina

Gaetano Castrovilli, machucado, segue como desfalque.

Inter

Brozovic, com lesão na coxa, está fora.

Quando é?

• Data: sábado, 22 de outubro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: Artemio Franchi – Florença, ITA