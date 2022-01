Fiorentina encaminha compra de Arthur Cabral, ex-Palmeiras; veja detalhes

O Basel, da Suíça, encaminhou a venda de Arthur Cabral para a Fiorentina, da Itália. As tratativas são para a aquisição do atacante por 15 milhões de euros (R$ 93,01 milhões na cotação atual) à vista, com a possibilidade de pagamento de bônus de 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões), conforme metas estabelecidas no documento.

No acordo com os italianos, que contou com a participação dos agentes Luiz Portela e Paulo Pitombeira, o atacante Arthur Cabral assinará por um período longo. Haverá uma premiação individual de acordo com a sua perfomance — número de gols e assistências.

A ida de Arthur Cabral para a Fiorentina depende ainda da formalização da venda de Dušan Vlahović para a Juventus. O atacante sérvio de 21 anos está perto de ser negociado para o gigante italiano no mercado da bola.

Se a venda de Dušan Vlahović for sacramentada nos próximos dias, o brasileiro Arthur Cabral deve ser anunciado como novo reforço do clube italiano.

O jogador de 23 anos, revelado pelo Ceará e com passagem pelo Palmeiras, vive mais uma temporada de destaque pelo Basel. Em 31 partidas disputadas, marcou 27 gols e deu cinco assistências.

Arthur Cabral foi adquirido por cerca de 6 milhões de euros pelo Basel. Ele tem contrato com o clube até 30 de junho de 2023.

A informação sobre a venda de Arthur Cabral para o Basel foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pela GOAL.