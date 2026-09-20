Final do Marrocos e o duelo com o Egito: Mendy revela surpresa após decisão de aposentadoria

O senegalês Édouard Mendy, goleiro do Al-Ahli, da Arábia Saudita, decidiu pôr fim à sua trajetória internacional com a seleção de seu país, em um passo que veio após 8 anos passados nas fileiras dos "Leões de Teranga", período em que foi campeão da Copa Africana de Nações duas vezes e disputou duas edições da Copa do Mundo.

Mendy, de 34 anos, que disputou 59 partidas internacionais, afirmou em entrevista ao jornal "L'Équipe" que a decisão de se aposentar começou a se consolidar após o título da Copa Africana de Nações conquistado pelo Senegal no Marrocos, e que continuou pensando nisso mesmo depois da Copa do Mundo, quando sentiu ter chegado ao ponto em que poderia abrir espaço para a nova geração.

Mendy disse: "Era o momento certo para parar, depois de ter representado meu país em todas as competições possíveis. Disputei duas edições da Copa do Mundo, ou melhor, duas edições e meia da Copa Africana de Nações, porque, infelizmente, me lesionei na primeira. Tive a sorte suficiente de conquistar dois títulos após participar de 3 competições".

E acrescentou: "Senti que cumpri meu dever, que contribuí para transmitir minha experiência, e que estive muito próximo da nova geração, preparando-a da melhor forma possível para as competições futuras".

A decisão de Mendy veio em coincidência com a chegada de Patrick Vieira ao comando da seleção senegalesa, já que o goleiro revelou que o novo treinador entrou em contato com ele e explicou o seu projeto e o papel que queria lhe dar, o que o comoveu bastante, mas não mudou sua posição.

E esclareceu: "O Patrick me ligou e me explicou seu projeto, sua visão e meu papel nela. Fiquei muito comovido com o papel que ele queria me dar. É o Patrick Vieira, um jogador verdadeiramente grandioso. Expliquei a ele minha visão e minha decisão, mas, mesmo assim, ele tentou me convencer".

O goleiro do Al-Ahli, da Arábia Saudita, indicou que pediu a Vieira algum tempo para pensar, antes de definir sua posição, esclarecendo que não queria começar uma nova etapa com a seleção sabendo que havia grande probabilidade de não permanecer nela.

E disse: "Eu não queria começar uma nova etapa com esse grupo sabendo que havia grande probabilidade de não concluí-la. Preferi que o novo grupo se estabelecesse rapidamente, que encontrasse seu caminho, e que não houvesse nenhum tumulto relacionado à minha permanência na seleção nacional ou à minha aposentadoria".

Mendy falou sobre a imagem que quer que o povo senegalês guarde dele após o fim de sua jornada internacional, afirmando que o mais importante para ele é ser visto como um jogador que colocou o interesse de seu país acima de tudo.

E disse: "O que quero que se lembrem é de um patriota que colocou o interesse de seu país acima de tudo. Por oito anos, dei prioridade máxima à seleção nacional. Apesar das lesões, apesar das circunstâncias difíceis, sempre busquei atender ao chamado da pátria da melhor maneira possível".

E acrescentou: "Alcançar esses resultados e fazer o povo senegalês feliz é a minha maior conquista", afirmando que os acontecimentos da última Copa Africana de Nações (no Marrocos) não tiveram nenhuma influência sobre sua decisão de se aposentar, e que essas questões são tratadas em um âmbito diferente de sua decisão pessoal.

O Senegal, em 18 de janeiro, havia superado o Marrocos pelo placar de 1 a 0 após a prorrogação, em uma final que testemunhou ampla polêmica, depois que os jogadores do Senegal deixaram o gramado e se dirigiram aos vestiários após a marcação de um pênalti para o Marrocos.

Em março, a Confederação Africana de Futebol (CAF) decidiu considerar o Senegal perdedor da partida pelo placar de 3 a 0, antes que a federação senegalesa apresentasse recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte, que definiu o dia 8 de outubro como data para a análise do caso.

Quando questionado sobre a partida mais marcante de sua trajetória internacional, Mendy escolheu a final da Copa Africana de Nações de 2022 diante do Egito, que o Senegal decidiu nos pênaltis pelo placar de 4 a 2, após o fim do tempo normal e da prorrogação com empate sem gols.

E disse: "É simplesmente a minha primeira final na Copa Africana de Nações, em Camarões, contra o Egito. Essa foi a minha primeira final continental, porque em 2019 sofri uma fratura no dedo. Senti toda aquela pressão, todas as expectativas do país. Conquistar aquela primeira estrela foi uma sensação inacreditável, uma sensação sem igual".

Apesar de sua aposentadoria internacional, Mendy vive um ano excepcional no plano individual, depois de entrar na lista de indicados ao Troféu Yashin de melhor goleiro da temporada, indicação que ele considerou um motivo de orgulho especial para si.

E disse: "É um enorme motivo de orgulho. Aliás, é um motivo de orgulho maior do que minha indicação durante o período em que estive no Chelsea; porque representa uma verdadeira coroação de um ano espetacular, tanto no âmbito do clube quanto no internacional".

Mendy esclareceu que a atual temporada foi a mais gratificante para ele desde o início de sua carreira profissional, depois de reunir a conquista de títulos e a assunção de maiores responsabilidades com seu clube como capitão, além de seu papel de liderança com a seleção do Senegal.

E encerrou sua fala dizendo: "Foi um ano extremamente gratificante para mim, o melhor desde que me tornei profissional. Ser indicado aos trinta e quatro anos, jogando na Arábia Saudita, onde muitos descrevem o campeonato como um campeonato secundário, mostra o nível que alcancei neste ano".