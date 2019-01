Final da Copa da Ásia pode ser a mesma da Copa América

Japão e Catar se classificaram para a finalíssima do torneio asiático e também jogarão a Copa América como convidados

Japão e Catar se classificaram para a grande final da Copa da Ásia 2019. A mais curiosa coincidência é que os dois paíeses já tinham sido convidados para jogar a Copa América que acontece no Brasil em junho desse ano. Caso a zebra passe pela competição, as duas seleções podem voltar a se encontrar na grande final do torneio americano.

O Catar caiu no grupo da Argentina, Colômbia e Paraguai, enquanto Japão jogará contra Uruguai, Equador e Chile, na fase de grupos.

Exatamente por terem sido sorteados em grupos diferentes, a possibilidade de uma final repetida é real, embora bastante remota.

Seleção do Catar é a grande surpresa da Copa da Ásia (Foto: Getty Images)

Normalmente os dois convidados são equipes da CONCACAF, exatamente por fazerem parte do continente americano. A ideia inicial era que 16 seleções jogassem essa edição no Brasil, mas o número foi limitado a 12.

Como informa Tim Vickery, do The Sun, existia o projeto de chamar Portugal e Espanha (os dois colonizadores do continente) para jogar em solo brasileiro, mas depois da criação da UEFA Nations League, a possibilidade de qualquer país europeu participar do torneio se reduziu a zero.