Final da Copa Africana de Nações terá outro duelo Mané x Mahrez

Os meia-atacantes viram seus times protagonizarem uma disputa insana na Premier League, mas nesta sexta-feira (19) e voltam a se encontrar

A edição 2019 da , que terá sua final disputada às 16h desta sexta-feira (19), com transmissão do DAZN, será decidida entre e . Uma final que volta a colocar frente a frente a melhor defesa, dos senegaleses, contra o ataque argelino, o que mais balançou as redes no torneio continental. Também marca o encontro de duas estrelas do futebol que, na última temporada europeia, viram seus times duelarem até o fim pelo título da Premier League na .

Sadio Mané, atacante do , é o grande astro do time senegalês, enquanto do lado argelino a referência continua a ser Riyad Mahrez, jogador que pertence ao . No confronto válido pelo Grupo C, nenhum deles decidiu, mas a Argélia conseguiu ser a única seleção a ter estufado a rede de Senegal: Youcef Belaili garantiu os três pontos naquela ocasião, no primeiro encontro entre os times.

Em busca de um título inédito em sua história, Senegal chegou à grande decisão eliminando, respectivamente a partir das oitavas de final, , Benin e . Mané foi decisivo no caminho, somando uma assistência e um gol dentre o total de três anotados nesta campanha. Mahrez, do outro lado, também soma três tentos, sendo dois deles no mata-mata [onde seu país superou Guiné-Conakri, e ]. O último neles teve contornos épicos, ao garantir a vitória por 2 a 1, graças a uma cobrança de falta perfeita nos acréscimos.

No futebol de clubes, o City de Mahrez levou a melhor na Premier League, com o argelino sendo uma das opções do meio para a frente. Mané, por outro lado, talvez tenha feito a melhor temporada de sua carreira, sendo indispensável para o Liverpool arrancar rumo ao título da . Ou seja: ambos tiveram motivos para comemorar, mas a Copa das Nações Africanas representa uma espécie de tira-teima em um novo duelo entre ambos: nos gramados de Cairo, no , é o título ou nada.