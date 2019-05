Final da Champions League africana entra em caos após pane no VAR

A decisão entre Esperance, da Tunísia, e Wydad Casablanca, do Marrocos, ainda não terminou

Caos absoluto na finalíssima da , nesta sexta-feira (31). O duelo de volta (após empate por 1 a 1 na ida) realizado na entre o Esperance, equipe da casa, contra o Wydad Casablanca foi interrompido depois que o árbitro se recusou a usar o VAR para checar um gol anulado dos visitantes.

Em protesto, os jogadores do Wydad se recusaram a voltar a campo depois que o tento anotado por Walid El Karti no início do segundo tempo não teve checagem do árbitro auxiliar de vídeo, por causa de problemas na estrutura da tecnologia.

As cenas que aconteceram na sequência foram constrangedoras, coroada com a entrada do presidente da CAF [a federação africana], Ahmed Ahmed, dentro de campo para explicar que o VAR não estava funcionando por causa de problemas técnicos.

No momento em que a partida foi interrompida, o Esperance vencia por 1 a 0.... e mais de uma hora depois o duelo ainda segue com o seu final indefinido.