Final da Copa do Brasil 2022: times, datas, horários, onde assistir, premiação e mais

Semifinalistas Corinthians, Fluminense, Flamengo e São Paulo seguem na briga pelo título

A Copa do Brasil de 2022 já está em sua reta final, faltando apenas os duelos da volta das semifinais para a definição dos dois finalistas desta edição.

De um lado, o confronto entre Fluminense e Corinthians será decidido na Neo Química Arena, nesta quinta-feira (15), às 20h (de Brasília), após um empate por 2 a 2 no Maracanã. O Timão busca a classificação para chegar em sua sétima final na história da competição, enquanto o Tricolor das Laranjeiras tenta chegar em sua quarta decisão.

Já no outro confronto, o Flamengo está em vantagem após vencer o confronto de ida contra o São Paulo, no Morumbi, por 3 a 1. Agora, a vaga na final será decidida no Maracanã, nesta quarta-feira (14), às 21h45 (de Brasília), com o Rubro-Negro tentando chegar em sua oitava final na história da competição, enquanto o Tricolor tenta chegar em sua segunda decisão de Copa do Brasil.

Confira a seguir tudo que você precisa saber sobre a decisão da nossa Copa.

Quando serão os jogos da final da Copa do Brasil 2022?

Getty Images

A decisão da Copa do Brasil está marcada para acontecer nos dias 12 e 19 de outubro, com jogos de ida e volta. Os horários, no entanto, ainda não estão definidos pela CBF.

Quanto é a premiação do campeão da Copa do Brasil?

Getty Images

Desde a terceira fase, a premiação em dinheiro da Copa do Brasil passa a ser referente ao desempenho dos times, ou seja, até que fase cada um chegou. Para a terceira fase, por exemplo, foi pago R$ 1,9 milhão aos classificados.

Os times que avançaram às oitavas de final receberam R$ 3 milhões em dinheiro cada. Já quem se classificou para as quartas embolsou mais R$ 3,9 milhões.

Os semifinalistas, Flamengo, Corinthians, São Paulo e Fluminense, receberão cerca de R$ 8 milhões.

O campeão da competição receberá R$ 60 milhões, enquanto o vice ficará com R$ 25 milhões.

Onde assistir à final da Copa do Brasil?

A transmissão da decisão da competição será dividida entre as duas detentoras dos direitos de transmissão: a Globo, na TV aberta, e o SporTV, na TV fechada.

O Amazon Prime Video, responsável pela transmissão de vários jogos ao longo da competição, ainda não definiu se irá transmitir os duelos da decisão.

Quem são os maiores campeões da Copa do Brasil?

Com os títulos consecutivos em 2017 e 2018, o Cruzeiro ainda é o clube com mais títulos da Copa do Brasil na história, com seis conquistas – uma a mais que o Grêmio (5), segundo maior vencedor. Com três títulos cada, Flamengo e Corinthians tentam igualar as quatro conquistas do Palmeiras, 3º colocado no geral.

Já o Fluminense busca seu segundo título na história após a vitória em 2007, e o São Paulo ainda tenta a primeira conquista.