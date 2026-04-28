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Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
Siep Engelen

Traduzido por

Fim triste: Mohamed Salah já disputou sua última partida pelo Liverpool

Liverpool
M. Salah
A. Slot

Mohamed Salah já disputou sua última partida pelo Liverpool, segundo afirmou Ibrahim Hassan, diretor da Federação Egípcia de Futebol, à agência de notícias Reuters. O ponta-direita de 33 anos sofreu uma pequena lesão no tendão da coxa. 

No último fim de semana, as coisas deram errado para Salah. O egípcio saiu de campo lesionado no meio do segundo tempo da partida contra o Crystal Palace (3 a 1) e aproveitou para agradecer aos torcedores em Anfield. 

O egípcio parecia, portanto, já estar ciente da gravidade da lesão. Embora o Liverpool ainda não tenha feito nenhum comunicado oficial, o presidente da Federação Egípcia de Futebol tem mais informações. 

“Mo Salah sofreu uma lesão no tendão da coxa e precisará de quatro semanas de tratamento”, informou Hassan à agência de notícias Reuters. Com isso, Salah provavelmente não voltará a jogar pelo Liverpool, mas o craque do Egito estará em forma a tempo para a Copa do Mundo. 

Salah deixará o clube no próximo verão, após nove temporadas na Inglaterra. Nesta temporada, ele não atingiu seu nível máximo de desempenho em todas as partidas, mas na temporada passada foi o grande protagonista do vigésimo título do Liverpool. 

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Nesta temporada, os Reds, sob o comando de Arne Slot, parecem caminhar para um resultado entre os cinco primeiros, o que garante, pelo menos, a participação na Liga dos Campeões. Nas últimas semanas, a equipe terá que se virar sem Salah, que já disputou sua última partida pelo clube.

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