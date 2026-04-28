Fim triste: Mohamed Salah já disputou sua última partida pelo Liverpool

Mohamed Salah já disputou sua última partida pelo Liverpool, segundo afirmou Ibrahim Hassan, diretor da Federação Egípcia de Futebol, à agência de notícias Reuters. O ponta-direita de 33 anos sofreu uma pequena lesão no tendão da coxa.

No último fim de semana, as coisas deram errado para Salah. O egípcio saiu de campo lesionado no meio do segundo tempo da partida contra o Crystal Palace (3 a 1) e aproveitou para agradecer aos torcedores em Anfield.

O egípcio parecia, portanto, já estar ciente da gravidade da lesão. Embora o Liverpool ainda não tenha feito nenhum comunicado oficial, o presidente da Federação Egípcia de Futebol tem mais informações.

“Mo Salah sofreu uma lesão no tendão da coxa e precisará de quatro semanas de tratamento”, informou Hassan à agência de notícias Reuters. Com isso, Salah provavelmente não voltará a jogar pelo Liverpool, mas o craque do Egito estará em forma a tempo para a Copa do Mundo.

Salah deixará o clube no próximo verão, após nove temporadas na Inglaterra. Nesta temporada, ele não atingiu seu nível máximo de desempenho em todas as partidas, mas na temporada passada foi o grande protagonista do vigésimo título do Liverpool.

Nesta temporada, os Reds, sob o comando de Arne Slot, parecem caminhar para um resultado entre os cinco primeiros, o que garante, pelo menos, a participação na Liga dos Campeões. Nas últimas semanas, a equipe terá que se virar sem Salah, que já disputou sua última partida pelo clube.