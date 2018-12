Fim do sonho corintiano: Tardelli permanecerá fora do Brasil

Em sua conta no Twitter, o atacante se esclareceu para a torcida corintiana

Depois de anunciar que não permanecerá na equipe de Shandong Luneng, na China, o Corinthians começou a sondar fortemente a possível contratação de Diego Tardelli, jogador que a equipe sonha em trazer há anos.

Entretanto, o jogador se explicou por meio de sua conta no Twitter para a torcida corintiana após ser envolvido em uma brincadeira com o lateral-esquerdo André Santos, dizendo que não será desta vez que vestirá a camisa do Alvinegro.

E nunca foi essa minha intenção “ficar de brincadeirinha”,até mesmo pq a minha vontade ainda é permanecer fora do Brasil... Sigo curtindo meu momento e minhas férias com a minha família!!

Abcs, DiegoTardelli. — Diego Tardelli 9 (@tardelli9) 26 de dezembro de 2018

Torcedor corintiano de infância, Tardelli foi procurado pelo agente Giuliano Bertolucci, que mantem boas relações com Andrés Sanchez, presidente do Timão. O ex-jogador do Atlético-MG chegou a dizer que, se não ficasse na China, onde ele e sua família já estão estabilizados, daria prioridade ao Corinthians.

O atacante aguardava uma nova regulamentação do futebol chinês para saber se teria propostas de clubes em 2019. Com a manutenção concluída, Tardelli conseguiu manter os planos de permanecer no país asiático, mas deve revelar sua nova equipe apenas em janeiro.