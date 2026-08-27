Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1081063842.jpgAbdullah Ahmed
GOAL

Traduzido por

Fim da linha: o Al-Hilal encerra a trajetória de um de seus astros

A. Al-Bulayhi
Al Hilal
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

O líder finaliza todos os detalhes

A diretoria do Al-Hilal, da Arábia Saudita, colocou um ponto final na trajetória de um dos mais importantes astros do time nos últimos anos, após ele ser descartado dos planos do técnico italiano Simone Inzaghi.

O Al-Hilal busca montar um elenco forte para reconquistar os títulos da liga e da elite da Ásia, depois de anos de sofrimento em que as conquistas se limitaram a torneios como a Copa do Rei e a Supercopa local.

Leia também: choro e choque — os bastidores da substituição de Cristiano Ronaldo na noite da virada do Al-Nassr

Segundo o jornal saudita "Al-Riyadiah", o Al-Hilal conseguiu encerrar a novela envolvendo seu zagueiro Ali Al-Bulaihi e assinou um acordo financeiro que determina sua saída antes do fim da atual janela de transferências de verão.

Nenhum detalhe adicional sobre o futuro do jogador foi revelado, mas ele foi ligado recentemente a uma transferência para o Al-Ittihad ou para o Al-Diriyah.

Campeonato Saudita
Al-Khaleej crest
Al-Khaleej
ALK
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Você pode discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Al-Bulaihi é um dos mais importantes astros do Al-Hilal na última década e conseguiu conquistar diversos títulos locais e continentais, a partir de sua contratação em 2017, quando chegou vindo do Al-Fateh.

Al-Bulaihi disputou 263 partidas, nas quais marcou 23 gols e deu 3 assistências, além de ter conquistado 14 títulos, com destaque para a liga saudita por 5 vezes, ao lado da Liga dos Campeões da Ásia em duas ocasiões.

Ingressos para os jogos da Saudi Pro LeagueCompre seu ingresso agora!

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google