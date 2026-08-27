A diretoria do Al-Hilal, da Arábia Saudita, colocou um ponto final na trajetória de um dos mais importantes astros do time nos últimos anos, após ele ser descartado dos planos do técnico italiano Simone Inzaghi.

O Al-Hilal busca montar um elenco forte para reconquistar os títulos da liga e da elite da Ásia, depois de anos de sofrimento em que as conquistas se limitaram a torneios como a Copa do Rei e a Supercopa local.

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Segundo o jornal saudita "Al-Riyadiah", o Al-Hilal conseguiu encerrar a novela envolvendo seu zagueiro Ali Al-Bulaihi e assinou um acordo financeiro que determina sua saída antes do fim da atual janela de transferências de verão.

Nenhum detalhe adicional sobre o futuro do jogador foi revelado, mas ele foi ligado recentemente a uma transferência para o Al-Ittihad ou para o Al-Diriyah.

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Al-Bulaihi é um dos mais importantes astros do Al-Hilal na última década e conseguiu conquistar diversos títulos locais e continentais, a partir de sua contratação em 2017, quando chegou vindo do Al-Fateh.

Al-Bulaihi disputou 263 partidas, nas quais marcou 23 gols e deu 3 assistências, além de ter conquistado 14 títulos, com destaque para a liga saudita por 5 vezes, ao lado da Liga dos Campeões da Ásia em duas ocasiões.