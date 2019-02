Filipe Luis vira opção para o Barcelona

Clube catalão busca lateral-esquerdo de baixo custo, e brasileiro entra na mira

Enquanto acertam os últimos detalhes da renovação de Jordi Alba, o Barcelona vai atrás de um reforço de luxo para a posição de lateral-esquerdo. E quem aparece no topo da lista é Felipe Luis. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, o brasileiro atende às necessidades do clube para a posição.

Com contrato se encerrando no Atletico de Madrid no meio do ano, o lateral já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe desde janeiro, o que também é dos motivos que fez despertar o interesse do Barça. Na atual temporada, o jogador soma 20 jogos disputados, dois gols marcados e duas assistências.

