Filipe Luís inverso? Espanhol cresceu no Flamengo e brilhou no Atlético de Madrid

Armando Ufarte e o novo lateral-esquerdo do Rubro-Negro possuem muitas diferenças, mas algumas semelhanças em seus roteiros

O jogador deixa cedo o seu país, ganha destaque no exterior e acaba retornando para casa. Dentre os principais clubes de sua carreira, estão e . Poderíamos estar falando sobre Filipe Luís, recentemente anunciado como novo lateral-esquerdo do clube carioca, mas a história, bastante incomum e um pouco esquecida, remete a Armando Ufarte, espanhol que fez a sua base no e que depois de ser campeão no Rio de Janeiro transferiu-se para o Atleti, onde até hoje recebe homenagens como um dos maiores ídolos colchoneros de todos os tempos.

Ufarte nasceu em Pontevedra, na região da Galícia, em um contexto bastante comum para aquele 1941. Em meio às dificuldades causadas pela Guerra Civil Espanhola, sua família veio para o Brasil, onde seu pai havia um amigo que lhe oferecera emprego como mecânico. O garoto, então, deu prosseguimento à paixão pelo futebol nas areias das praias de Ipanema e Copacabana, e como tinha talento, foi levado para uma peneira no Flamengo e seguiu para a equipe juvenil do . Anos mais tarde, cansado com a falta de oportunidades entre os profissionais, aceitou oferta para defender o . Lá, apelidado simplesmente como “Espanhol”, fez tanto sucesso na ponta-direita que, em 1962, o Fla o recontratou.

De volta ao Rio de Janeiro, com maior prestígio, chegou até mesmo a disputar posição com Garrincha na seleção carioca. Não conseguiu desbancar o Gênio das Pernas Tortas, mas aproveitou para aperfeiçoar seus dribles. Em 1963, foi um dos jogadores que mais vezes entrou em campo pelo Flamengo na campanha do título estadual: disputou 24 jogos, sendo o atacante mais vezes escalado na grande linha ofensiva que também contava com Aírton, Dida e Osvaldo, e fez quatro gols. O duelo que sacramentou aquele título, um empate sem gols contra o , marcou o maior público na história dos jogos entre clubes dentro do Maracanã: 177.020 mil ingressos foram vendidos. E o Espanhol estava lá!

Também esteve presente, em 1964, na primeira conquista de Rio- do Rubro-Negro, mas deixaria a Gávea pouco depois. O só não conseguiu a sua contratação por questões burocráticas, mas o Atleti soube se preparar e, após uma excursão rubro-negra pela , o Fla voltou, mas Espanhol ficou de vez em seu país a partir de 1964. Lá, como todos são espanhóis, o apelido sumiu e o ponta-direita entrou para a história com o próprio nome. Armando Ufarte defendeu as cores rojiblanca por dez temporadas, conquistou três vezes a Liga Espanhola e outras duas Copas. Defendeu a seleção de seu país em 17 ocasiões e tornou-se uma verdadeira lenda em seu clube.

Ufarte nasceu na Espanha e foi campeão no Brasil antes de cruzar de volta o oceano, foi ponta-direita de categoria internacional. Filipe Luís nasceu em terras brasileiras, mas estourou como grande campeão na Liga Espanhola, pelo Atleti, e também possui, na lateral-esquerda, carreira internacional no momento em que chega ao Flamengo. Histórias que são, ao mesmo tempo, muito diferentes, mas ainda assim bem parecidas.