Filipe Luís é cortado e Alex Telles recebe chance na Seleção

O lateral do Porto recebeu a sua primeira convocação para a equipe nacional

Novidade na . A CBF anunciou o corte do lateral-esquerdo Filipe Luís, que sofreu uma lesão na panturrilha no último dia 3 de março, contra a , e Alex Telles será o seu substituto nos amistosos contra Panamá (23/03) e (26/03).

Alex Telles vem fazendo uma temporada de destaque pelo , clube que defende há três temporadas. O brasileiro fez gol sobre a , ajudando a classificar os portugueses às quartas de final da e já vem sendo observado por outras potências do Velho Continente.

MUDANÇA! Alex Telles substitui Filipe Luís nos amistosos de março. Saiba os detalhes >> https://t.co/K0DTrJSyV0 pic.twitter.com/Vh8q8kSQSx — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 15 de março de 2019

Antes de cortar Filipe Luís, a Seleção Brasileira esperou o máximo de tempo. Entretanto, o tempo de recuperação do jogador do impossibilitou a sua participação nos amistosos. Esta será a primeira oportunidade de Alex Telles com a camisa do , e justamente em um compromisso em sua casa. A equipe de Tite irá enfrentar os panamenhos no Estádio do Dragão, do Porto.