Filho de Cristiano Ronaldo diz que Lamine Yamal é melhor do que o pai, mas provoca garoto do Barcelona: "Ganhou nada"

C. Ronaldo

Cristiano Ronaldo Júnior elogia jovem craque espanhol, mas depois cutuca

O QUE ACONTECEU

Lamine Yamal, que completou recentemente 18 anos, é amplamente visto como o sucessor natural do prêmio de “melhor do mundo”, herdada por Cristiano Ronaldo e Lionel Messi ao longo das últimas duas décadas.

ASSISTA AO VÍDEO

O CONTEXTO

Espera-se que ele conquiste sua primeira Bola de Ouro em um futuro não muito distante, seguindo os passos dos nomes mais ilustres do futebol. No entanto, Yamal ainda tem muito a conquistar se quiser alcançar todo o seu potencial indiscutível e garantir um lugar entre os maiores da história.

VOCÊ SABIA?

Cristiano Ronaldo, considerado um dos maiores de todos os tempos e ainda jogando pelo Al Nassr, já pertence a essa categoria de talento. Seu filho mais velho inclusive afirmou que o camisa 7 português segue sendo seu jogador favorito. No entanto, ele reconheceu que Yamal possui um talento mais natural do que o de seu lendário pai.

Mais artigos abaixo

Getty

O QUE DISSE CRISTIANO RONALDO JÚNIOR

Quando esse assunto foi levantado durante uma conversa com o criador de conteúdo americano 2xRaKai, Cristiano Ronaldo Júnior respondeu: “Agora? Sim. Mas ele ainda não ganhou nada. Lamine é muito bom, mas ainda não conquistou nada.”

O QUE VEM POR AÍ PARA YAMAL

Cristiano Ronaldo Júnior conheceu Yamal durante as merecidas férias do jovem, após ter ajudado a Espanha a conquistar o título da Euro 2024. Na última temporada, Yamal também venceu LaLiga, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha — um conjunto de conquistas considerável, que ele pretende ampliar nos próximos anos.