Filha de Ronaldo Fenômeno repete chute do pai que virou estátua

O atleta celebrou a coincidência em suas redes sociais

Filha de fenômeno, fenômeninha é? Em casa com seus filhos durante a quarentena, Ronaldo percebeu uma semelhança: um chute dado pela sua filha mais nova, Maria Alice, se assemelha muito à estátua do craque em frente a sede da Nike, em Beaverton, no estado de Oregon, nos EUA.

Patrocinadora de longa data do atleta, a Nike, para homenageá-lo, inaugurou a estátua em 2001, quando o brasileiro ainda estava na - e ainda não era pentacampeão do mundo. Além disso, um dos campos de sua sede também traz o nome de Ronaldo.

A razão dada pela fornecedora de material esportivo seria de que o jogador, na época, foi um parceiro fundamental no desenvolvimento e venda de chuteiras. Hoje, a estátua serve mais como uma homenagem a um dos grandes atacantes da história do futebol, brasileiro e mundial. E o lance, aparentemente, vem repercutindo na própria família do atleta.

Nenhum dos filhos do craque, pelo menos até agora, demonstrou muita aptidão para o futebol: seu primogênito, Ronald, é DJ de festas. Já suas outras crianças nunca haviam aparecido na mídia esportiva com destaque para seu futebol, ao contrário de outros ex-atletas.

Bebeto, por exemplo, viu seu filho Mattheus usar a camisa do . Pelé viu Edinho ser goleiro titular do Santose Mazinho, por sinal, teve duas crianças que conseguiram chegar até a seleção - Thiago na e Rafinha no . Será que o sucessor de Ronaldo pode ser... Uma sucessora?

Claro que é brincadeira, já que com apenas dez anos, está muito cedo para que a filha do craque assuma uma profissão. Mesmo assim, seria o sinal dos tempos: com o crescimento do futebol feminino no Brasil, cada vez mais mulheres começam a participar do esporte e quebrar as barreiras do machismo.

Nesta sexta-feira (16), por exemplo, o Brasil foi anunciado como um dos candidatos que disputam para sediar a Copa do Mundo feminina de 2023. Se Marta foi uma das artilheiras que quebrou o recorde de gols de Ronaldo na competição, quem sabe sua filha pode, em uma história digna de Hollywood, voltar para recuperar "a honra" da família.

