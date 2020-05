Brasil sede da Copa do Mundo feminina 2023: quem são os candidatos e como funciona a escolha?

O Brasil é um dos quatro candidatos a sediar o torneio; a escolha será no dia 25 de junho

A Fifa anunciou que a sede da feminina de 2023 será anunciada no dia 25 de junho, após uma reunião online entre os membros do conselho da entidade. Uma das possibilidades para sediar o torneio é o Brasil, que concorre com outros três candidatos.

A reunião, inicialmente estava marcada para o dia 20 de março deste ano, mas por conta da epidemia do coronavírus Convid-19 foi suspensa até que a nova data (25 de junho) fosse escolhida.

QUAIS SÃO OS CANDIDATOS







+ Nova Zelândia (em candidatura conjunta)

PROPOSTAS DOS CANDIDATOS

BRASIL

A candidatura do Brasil destaca os sucessos que foram os torneios recém realizdos no país (Jogos Pan-Americanos, , Copa do Mundo e ), além de exaltar o know how que adquiriu com as experiências.

Também foram destacados os bons públicos que as finais da Taça das Favela de 2019 e o amistoso entre Brasil e na Arena , mostrando o potencial que a modalidade tem no país, que pretende aumentar ainda mais a popularidade.

Cidades sede: Rio de Janeiro, , Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Brasília e Manaus.

COLÔMBIA

Além de destacar ter sido sede de alguns torneios internacionais (Copa do Mundo de Futsal, , Copa do Mundo de Atletismo Infantil e os Jogos Centro-Americanos e do Caribe), a Colômbia aponta o crescimento significativo do futebol feminino no país.

Cidades sede: Bogotá, Cáli, Barranquilla, Medellín, Cartagena das Índias, Bucaramanga, Armênia, Pereira, Manizales e Cúcuta.

JAPÃO

O Japão aponta o legado das competições que aconteceram no país, além do legado futuro que os Jogos Olímpicos de 2021 vai deixar no país. Além disso, exalta a bom retrospecto de sua seleção no torneio e o crescimento da popularidade.

Cidades sede: Tóquio, Toyota, Saitama, Sendai, Sapporo, Quioto, Kobe e Suita.

AUSTRÁLIA E NOVA ZELÂNDIA

Em uma candidatura conjunta, os dois países buscam o grande legado que futebol feminino levaria para lá, além de exaltar o crescimento da popularidade da modalidade em suas culturas. Os candidatos também destacam os grandes torneio que receberam recentemente, como Jogos Olímpicos e Copa do Mundo sub-20.

Cidades sede: Austrália - Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide, e Launceston.

Nova Zelândia - Auckland, Wellington, Christchurch, e Dunedin.

COMO FUNCIONA A ESCOLHA DA SEDE

Inicialmente, nove países declararam a intenção de se candidatar para ser sede do torneio, o que foi um número recorde na modalidade. No entanto, alguns desistiram, com a Fifa confirmando os quatro candidatos acima.

Todos os países que se candidataram passaram por uma vistoria da Fifa que leva em conta alguns tópicos que recebem percentuais de importância: a infraestrutura vale 70% (sendo 35% para a qualidade dos estádios, 15% para instalações de equipes e árbitros, 10% para acomodações, 5% para locais de transmissão e 5% para demais locais) e a previsão de desempenho comercial vale 30%.

Depois das vistorias feitas, os resultados de cada um dos candidatos é somado a outros critérios variados, para então ser feita a votação aberta pelos membros do Conselho da Fifa, que decidem a sede oficialmente.

EXPECTATIVA DO BRASIL

A CBF acredita que o Brasil tem boas chances de ser escolhido, principalmente pelo know how das competições recentes que sediou.

Os estádios disponibilizados com opções pela CBF foram: Maracanã, Arena Corinthians, Beira-Rio, Mineirão, Arena Fonte Nova, Arena Pernambuco, Mané Garrincha e Arena da Amazônia.