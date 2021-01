Filha de Dennis Rodman inicia carreira no futebol para superar sombra do pai famoso

Trinity Rodman foi a segunda escolhida no draft da NWSL e vai se juntar ao Washington Spirit

Segunda escolha no draft geral da NWSL, Trinity Rodman não quer ser conhecida apenas como “filha de Dennis Rodman”, estrela do basquete nos anos 1980 e 90 ao lado de Michael Jordan. Como jogadora profissional de futebol, ela vai se juntar ao Washington Spirit.

Uma coisa comum entre filhos de celebridades é querer sair da sombra dos pais. E Trinity Rodman achou seu próprio jeito de fazer isso. Com os genes esportivos herdados de seu pai - como ela mesma disse -, a filha do ex-jogador campeão da NBA, Dennis Rodman, encontrou no futebol o caminho para sua independência.

Selecionada pelo Washington Spirit em segundo lugar geral no draft, Trinity em sua primeira fala como profissional explicou sobre sua emoção em estar ali. "[Ser profissional] sempre foi meu sonho, então isso é irreal para mim. Estou muito entusiasmada para aprender”.

Mesmo agradecida ao pai, Trinity é tem o desejo de ser conhecida por seu próprio mérito. “Obviamente ele foi um atleta incrível e eu consegui esses genes dele, mas estou entusiasmada em ser conhecida como Trinity Rodman e não apenas a filha de Dennis Rodman, então estou animada para construir meu próprio caminho e melhorar ao longo desta jornada", disse a jogador do Washington Spirit.

Trinity estava pronta para ir à Washington State University defender as cores da faculdade durante o outono norte-americano, a pandemia de Covid-19, porém, a fez mudar de planos. Ao invés de esperar a primavera para iniciar a temporada atrasada, ela decidiu se declarar elegível para o draft mais cedo, sem ter jogado um minuto sequer no nível universitário.

"Washington State é uma faculdade fantástica, com uma equipe fantástica, pessoas fantásticas. Eu me apaixonei assim que cheguei lá, mas acho que com a Covid eu estava me sentindo presa de certa forma", explicou ela.

Ciente de que a carreira profissional vai exigir dela mais do que a universitária, Trinity aceitar o desafio e aproveitar para “ficar ainda melhor do que estaria na faculdade”.

Emily Fox fora da Universidade da Carolina do Norte, escolhida pelo Louisville, e Brianna Pinto, da mesma faculdade, escolhida pelo Sky Blue FC, completar o primeiro trio de escolhas do draft.