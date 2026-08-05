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Muhammad Sharaf Eldeen

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Figo: Infantino, o mentiroso trapaceiro, precisa ir embora

Real Madrid
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Ataque contundente de uma lenda de Portugal

O português Luís Figo, ex-astro de Real Madrid e Barcelona, pediu nesta quarta-feira a renúncia de Gianni Infantino ao cargo de presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA).

Figo declarou, por meio de sua conta oficial na plataforma "X": "Hoje me junto a outros de diferentes partes do mundo do futebol para exigir a renúncia de Gianni Infantino da presidência da FIFA".

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E acrescentou: "Infantino rebaixou o cargo que prometeu enaltecer. Ele mentiu, enganou e buscou seus interesses pessoais às custas do esporte que deveria servir".

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A lenda do futebol português prosseguiu: "Ele perdeu o apoio de seus principais funcionários, de seus conselheiros mais próximos e da esmagadora maioria das pessoas que dedicaram suas vidas a este esporte e, ao que parece, até mesmo do vencedor do Prêmio da Paz da FIFA (Donald Trump)".

Figo concluiu: "Já é tarde demais para salvar sua dignidade, mas ainda não é tarde para salvar o futebol. Ele precisa ir embora. Agora".

Infantino enfrenta uma oposição crescente à sua permanência no cargo, após o colapso de seu projeto de venda de uma fatia da Copa do Mundo a investidores.


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