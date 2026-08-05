Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Figo: Infantino, o mentiroso e trapaceiro, precisa cair fora

Real Madrid
Barcelona
Espanha
Portugal

Ataque contundente da lenda de Portugal

O português Luís Figo, ex-astro do Real Madrid e do Barcelona, pediu nesta quarta-feira que Gianni Infantino renuncie ao cargo de presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA).

Figo disse, em sua conta oficial na plataforma "X": "Hoje me junto a outros de diferentes partes do mundo do futebol para exigir a renúncia de Gianni Infantino da presidência da FIFA".

Leia também

Grande reviravolta: líderes da FIFA exigem que Infantino renuncie

Apoio árabe e africano fortalece as esperanças de Infantino diante da campanha europeia

E acrescentou: "Infantino rebaixou o cargo que prometeu elevar. Ele mentiu, enganou e buscou seus interesses pessoais às custas do jogo que deveria servir".

Amistosos de clubes
Ferencváros crest
Ferencváros
FTC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
La Liga
Elche crest
Elche
ELC
Barcelona crest
Barcelona
BAR

A lenda do futebol português prosseguiu: "Ele perdeu o apoio de seus principais funcionários, de seus mais próximos conselheiros e da grande maioria das pessoas que dedicaram suas vidas a este esporte, e até mesmo, ao que parece, do vencedor do Prêmio da Paz da FIFA (Donald Trump)".

Figo concluiu: "É tarde demais para salvar sua dignidade, mas ainda não é tarde para salvar o futebol. Ele precisa ir embora. Agora".

Infantino enfrenta uma oposição crescente à sua permanência no cargo, após o colapso de seu projeto de vender uma parte da Copa do Mundo a investidores.


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google