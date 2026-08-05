A lenda do futebol português Luís Figo lançou um ataque contundente contra Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), exigindo que ele deixe o cargo, em um artigo publicado pelo jornal britânico "Daily Mail", nesta quarta-feira.

Figo iniciou seu artigo afirmando: "Eu poderia escrever 10 mil palavras sobre os problemas da Fifa. Mas a solução precisa de apenas 3 palavras: Infantino tem que sair".

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E acrescentou: "Amei o futebol a vida toda. Fui jogador profissional por 20 anos. E acreditem, encontrei alguns trapaceiros na minha carreira dentro do jogo. Mas o que vi se desenrolar ao longo dos últimos dez dias é o comportamento mais degradante, enganoso e egoisticamente covarde que já testemunhei".

O ex-astro de Barcelona e Real Madrid prosseguiu: "O homem que faz isso — o homem que tenta impor mudanças tão grandes apenas para enriquecer a si mesmo e a seus amigos — é um resquício do passado do jogo, e não deveria ter nenhum papel em seu futuro".

E continuou: "Se a ideia fosse tão boa assim (o projeto de vender participações da Copa do Mundo a investidores), por que você não contou aos seus membros quando estavam todos reunidos em uma mesma sala antes da final da Copa do Mundo? Se o plano fosse forte e sólido, por que você não contou aos seus membros os riscos, além do que você descreve como benefícios?".

Figo seguiu: "Se a ideia fosse óbvia e dispensasse reflexão, por que você não foi honesto sobre o fato de que ela lhe daria um emprego com salário de 30 milhões de dólares por ano no final? Mas nada disso aconteceu. Porque não é uma boa ideia. Não é sólida quando falha em ser transparente sobre os retornos sufocantes que o capital privado sempre busca, e não é corajosa quando falha em explicar que, assim que você vende sua participação, ela se vai para sempre, e que você privou seus sucessores da propriedade da Copa do Mundo".

E completou: "E não é (uma ideia) honesta quando falha em mencionar que, depois de entregar a Copa do Mundo de bandeja aos seus amigos em Washington, eles lhe darão um emprego que vale 5 vezes o seu salário atual".

A Copa do Mundo e o presidente da federação jordaniana

Figo continuou, apontando para a polêmica que acompanhou as disputas da Copa do Mundo de 2026: "Nada disso é surpreendente, se você olhar para a série de abusos que ele infligiu à reputação do futebol; da suspensão e reversão de decisões disciplinares à violação das regras do jogo por causa da apresentação do primeiro tempo, nada se põe no caminho de agradar seus amigos".

E prosseguiu: "Tampouco é surpreendente quando você lê os comentários do (presidente da federação jordaniana) Príncipe Ali, que destacam o comportamento de tipo mafioso da Fifa de Infantino; obstruir o trabalho e o financiamento da federação de futebol (jordaniana) para garantir uma carta de candidatura, para que essa era de terrível egoísmo continue".

O ex-astro de Portugal concluiu: "Esse plano — assim como a Superliga antes dele — explodiu por causa da imprensa, que expôs todas as suas distorções e artimanhas, antes que seus defensores conseguissem organizar suas mensagens. E graças a Deus que explodiu".