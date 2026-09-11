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Giovanni Malago Getty Images

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FIGC, eleição de Malagò à presidência: rejeitado o recurso do advogado Miele

Foi rejeitado o recurso contra a eleição de Giovanni Malagò à presidência da Figc. A Corte Federal de Apelação julgou inadmissível a reclamação do advogado Renato Miele, confirmando a plena regularidade da votação do último dia 22 de junho e negando o acesso aos autos sobre a candidatura.


"A Corte Federal de Apelação em Seções Unidas rejeitou a reclamação do advogado Renato Miele contra a rejeição do recurso apresentado ao Tribunal Federal Nacional em relação ao resultado da deliberação da assembleia do último dia 22 de junho, com a qual Giovanni Malagò foi eleito presidente federativo, bem como contra todos os atos pressupostos, conexos e consequentes, aí incluídas as atas da Comissão de Verificação de Poderes e a admissão dos candidatos e, ainda, contra o tácito silêncio-recusa do pedido de acesso aos autos da documentação relativa à candidatura de Malagò".

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