FIFPro usa Alisson como exemplo e pede tempo extra de descanso para jogadores

Segundo a associação, 85% dos atletas desejam uma intertemporada; nomes como Chiellini e Kompany entram na briga

A Federação dos Jogadores Profissionais de Futebol (FIFPro) fez, após estudo com 16 jogadores de elite, um alerta em relação ao calendário de jogos em nível mundial.

De acordo com a entidade, alguns jogadores estão sofrendo com desgaste físico e mental, ocasionado pelo excesso de jogos, viagens e concentrações. Zagueiro e ídolo da , Giorgio Chiellini disse que os atletas da bola “precisam ser protegidos”, enquanto Vincent Kompany, ídolo do City e atual jogador-treinador do , da , pediu uma “quantidade obrigatória de descanso”.

Em meio aos dados publicados pelo estudo, intitulado “No Limite”, foram explicitadas as situações de três jogadores: o coreano Heung-min Son, do , o senegalês Sadio Mané, do , e o goleiro Alisson, de Liverpool e seleção brasileira, foram as que mais saltaram aos olhos.

trinca somou uma grande quantidade de viagens sem terem “o mínimo de cinco dias de descanso” entre um jogo e outro. Son, por exemplo, disputou 78 partidas e viajou mais de 110,000 km para defender a seleção sul-coreana, disputando 72% dos jogos com menos de cinco dias de distância. Alisson entrou em campo 72 vezes e viajou 80,000 km para representar o .

Desta forma, a FIFPro pede uma intertemporada de 14 dias para que os atletas possam descansar. Segundo a organização, 85% dos jogadores têm este desejo.

“Para ir de encontro às obrigações do calendário de jogos, os jogadores vem sendo repetidamente pedidos para jogarem em seu limite, sem terem tempo de descanso e recuperação suficientes. Isso significa que eles não conseguem performar na suas melhores formar e, pior ainda, que alguns estão lutando com períodos de sobrecarga mental e física”, diz o secretário geral da FIFPro, Theo van Seggelen.