Fifa divulga logo da Copa do Mundo de 2022, no Qatar

A de 2022 começa a ganhar sua própria identidade. Na tarde desta terça-feira (03), a Fifa divulgou o logo da maior competição de futebol do planeta.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Ladies and Gentlemen, the official logo for the 2022 @FIFAWorldCup Qatar™️ #Qatar2022 #WorldCup pic.twitter.com/T2HJqerkzR

A vigésima segunda edição do torneio será disputada no Qatar entre os meses de novembro e dezembro de 2022. O Mundial irá ser o último com o formato de 32 equipes, já que em 2026 o campeonato passará a ter 48 times.

The Official Emblem of the 22nd edition of the FIFA #WorldCup was unveiled today as FIFA and host country Qatar reached another major milestone on the road to the world’s greatest football showpiece.



Read more: https://t.co/QLAMYhKPWe pic.twitter.com/5QSPiwRUp0