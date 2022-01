Fifa cita ídolos do Palmeiras e destaca o gol de bicicleta de Endrick na Copinha

O destaque de Endrick na Copa São Paulo de Futebol Júnior cresce a cada atuação do garoto. O menino de apenas 15 anos marcou um gol de bicicleta na goleada de 5 a 2 do Palmeiras sobre o Oeste, que o fez ser citado pelo perfil da Fifa.

A conta oficial da Fifa no Twitter citou nome de alguns ídolos do Palmeiras, e no fim o nome de Endrick, com o vídeo do gol citado acima.

"Ademir da Guia. César Maluco. Leivinha. Evair. Edmundo. Rivaldo. Djalminha. Alex. Apenas alguns dos nomes que iluminaram times do Palmeiras no passado. Conheçam Endrick Felipe Moreira de Sousa, 15 anos", diz a publicação.

Ademir da Guia. Cesar Maluco. Leivinha. Evair. Edmundo. Rivaldo. Djalminha. Alex.



Just some of the names to have illuminated @Palmeiras teams of yesteryear.



Meet 15-year-old Endrick Felipe Moreira de Sousa.

😮🤩💚#FridayFeelingpic.twitter.com/7kZuz9yVy6 — FIFA.com (@FIFAcom) January 21, 2022

Endrick é o artilheiro do Verdão na Copinha com cinco gols marcados. O jovem é o grande destaque do time sub-20 do Palmeiras, que entra em campo no próximo sábado (22), contra o São Paulo, pelas semifinais da competição. O Verdão busca seu primeiro título da Copa São Paulo.