FIFA 23 recebe primeiro trailer do modo da Copa do Mundo

Atualização que adiciona a Copa do Mundo ao game chega gratuitamente ao FIFA 23 no dia 9 de novembro

A EA Sports revelou nesta terça (1) o primeiro trailer do modo dedicado à Copa do Mundo do Qatar, que será lançado gratuitamente no FIFA 23, versão mais recente de seu simulador de futebol, no próximo dia 9.

Publicado no canal oficial do YouTube da desenvolvedora, o vídeo tem como destaques Vinicius Jr (Brasil), Pedri (Espanha), Virgil Van Dijk (Holanda) e Alphonso Davies (Canadá), que aparecem vestindo as camisas de suas seleções.

Diferente da tradição da empresa de lançar um jogo dedicado ao mundial, o conteúdo agora chega ao FIFA 23 gratuitamente por meio de uma atualização, que é baixada automaticamente pelo game e habilita um menu da Copa do Mundo.

Além de disputar a Copa do Mundo 2022 no Qatar pilotando sua seleção favorita, os jogadores também poderão optar pela versão online do torneio, onde encaram jogadores controlando outras seleções, rumo à taça. O Ultimate Team também ganhará conteúdo especial da Copa, como novos cards e itens para estádios.

No total serão as 32 seleções classificadas para a Copa, além de outras 15 nações, que podem ser adicionadas ao torneio, todas com uniformes e elencos licenciados e atualizados. A atualização chega ao FIFA 23 no dia 9 de novembro.