FIFA 23: Cristiano Ronaldo, Neymar e todos os jogadores com 5 estrelas de fintas

Quer fazer alguns dribles no novo jogo? Aqui estão os melhores jogadores para fazer isso

Movimentos de fintas de cinco estrelas são um grande trunfo para um jogador no FIFA e isso não é diferente no FIFA 23. Esses "skillers" são muitas vezes os mais desejáveis ​​para jogar, porque eles têm uma variedade de truques na ponta da manga, o que os torna os mais divertidos de usar.

Será necessário aprender a fazer os dribles, é claro, mas já ajuda ter jogadores que têm a habilidade única de fazê-los com desenvoltura para que se possa impressionar amigos e rivais no jogo.

A GOAL te mostra todos os jogadores com uma classificação de cinco estrelas de fintas no FIFA 23.

Os Jogadores com cinco estrelas de fintas do FIFA 23

A lista de jogadores com habilidades de cinco estrelas no FIFA geralmente apresenta muitas superestrelas mundiais e não é surpresa ver jogadores como Neymar, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé ostentando a melhor capacidade de fazer dribles.

No entanto, Lionel Messi é uma grande ausência na lista de cinco estrelas, apesar de seu atributo de drible ser classificado como 94 no jogo. A estatística de drible de Mbappé é 92, enquanto a de Cristiano Ronaldo não é tão forte em 85, embora ainda não seja ruim. Com 93 em sua carta, o drible de Neymar é um dos melhores do jogo.

Há uma abundância de talentos sul-americanos, particularmente do Brasil, onde o estilo 'Ousadia e Alegria' está bem estabelecido. Além de Neymar, a lista inclui brasileiros como Vinicius Jr, Lucas Paquetá , Philippe Coutinho , Roberto Firmino e David Neres , entre outros.

Há também uma ampla gama de atletas, desde jogadores com classificações gerais de 90, até Aiden McGeady, de 67, do Hibernian, e Dylan Bahamboula, do Livingston, cuja classificação é de 63.

Jogador Clube Classificação (Rating) Kylian Mbappé Paris Saint-Germain 91 Cristiano Ronaldo Manchester United 90 Neymar Paris Saint-Germain 89 Vinicius Jr Real Madrid 86 Christopher Nkunku RB Leipzig 86 Kingsley Coman Bayern de Munique 86 Thiago Liverpool 86 Riyad Mahrez Manchester City 86 Memphis Depay Barcelona 85 Paul Pogba Juventus 85 Jadon Sancho Manchester United 84 João Félix Atlético de Madrid 84 Martin Odegaard Arsenal 84 Ángel Di María Juventus 84 Ousmane Dembélé Barcelona 83 Hakim Ziyech Chelsea 83 Roberto Firmino Liverpool 83 Juan Cuadrado Juventus 83 Antony Manchester United 82 Lucas Paquetá West Ham 82 Wilfried Zaha Crystal Palace 82 Philippe Coutinho Aston Villa 82 Zlatan Ibrahimović Milan 82 Marcus Rashford Manchester United 81 Allan Saint-Maximin Newcastle United 81 Jesús Corona Sevilla 81 David Neres Benfica 79 Jesper Karlsson AZ 78 Igor Coronado Al-Ittihad 77 Franck Ribéry Torino 77 Jota Celtic 76 Matheus Pereira Al-Hilal 76 Marcelino Moreno Atlanta United 76 Luciano Acosta FC Cincinnati 76 Xherdan Shaqiri Chicago Fire 76 Silas Stuttgart 75 Amine Harit Olympique de Marseille 75 Daniel Kofi-Kyereh Freiburg 75 Alexandru Maxim Gaziantep 75 Cesinha Daegu 75 Rayan Cherki Lyon 73 Talles Magno New York City 71 Hernâni Rio Ave 71 Modou Barrow Jeonbuk Hyundai Motors 70 Juan Diego Rojas Delfin 68 Osam Sahraoui Valerenga 67 Aiden McGeady Hibernian 67 Dylan Bahamboula Livingston 63

EA Sports

Vários jogadores veteranos de alto nível também permanecem no grupo de cinco estrelas, com o ícone do Milan, Zlatan Ibrahimović, e a lenda da França, Franck Ribéry, ainda capazes de enganar os adversários.

A Major League Soccer também apresenta alguns jogadores de cinco estrelas, com Xherdan Shaqiri do Chicago Fire , Luciano Acosta, do Cincinnati, a estrela de Nova York ,Talles Magno, e Marcelino Moreno, do Atlanta United, todos são bem capazes de "tirar um coelho da cartola".

O driblador do Newcastle United, Allan Saint-Maximin, tem habilidades de cinco estrelas, 88 de drible e 90 de velocidade, então deve ser uma excelente opção, enquanto a dupla do Manchester United, Antony e Marcus Rashford, tem a capacidade de realizar movimentos de fintas tão bons quanto Cristiano Ronaldo.