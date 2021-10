FIFA 22: Os 11 melhores jogadores jovens do game

Haaland, Sancho, Davies e outros craques que evoluem rapidamente na carreira do game

A EA Sports divulgou nesta segunda (20), a lista com o top 10 de jogadores abaixo dos 21 anos de idade no FIFA 22.

Além da pouca idade e muito desempenho, os craques são especialmente valorizados no modo carreira, onde rapidamente se transformam em ídolos dos clubes e ganham muito valor de mercado.

A lista foi divulgada no formato de time, com jogadores para cada posição, considerando goleiro, defensores, meias e atacantes. O grande destaque, como já era esperado, ficou para Erling Haaland, que chega ao FIFA 22 com uma carta poderosa, avaliada com 88 pontos.

Destaque também para Jadon Sancho, agora companheiro de Cristiano Ronaldo no Manchester United, e Alphonso Davies, que têm números altos e interessantes para suas posições.

FIFA 22 será lançado em 1 de outubro para consoles e PCs. Ainda nesta semana, na quarta (22), o título estará disponível em acesso antecipado no EA Play, onde os jogadores poderão aproveitar 10 horas da versão completa do game.