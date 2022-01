FIFA 22: O que muda com a nova atualização do game?

A nova atualização de FIFA 22 chegou ao PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4 e Xbox One da manhã desta terça (18), e é o patch que mais alterou o game de futebol desde o seu lançamento, no começo de outubro.

Ajustes nos goleiros, nerfs em passes rasteiros, correção do glitch do escanteio e mais de 120 novas faces estão entre as principais mudanças, além de outros ajustes na jogabilidade e interface.

O que mudou na nova atualização do FIFA 22?

Falando em gameplay, a principal alteração fica por conta dos passes fortes rasteiros. A técnica bastante incorporada no metagame do FIFA 22 foi revista pela EA Sports, que resolveu fazer ajustes em sua eficiência. Os passes agora são menos eficientes, com boa chance de serem interceptados no meio do caminho.

Outra área do jogo que recebeu melhorias consideráveis foram os goleiros, que vinham sofrendo com pequenos bugs que fazia com que eles não defendessem bolas fáceis. A promessa da EA é que o desempenho dos arqueiros agora será mais consistente.

Ajustes em animações de drible, CPU dando menos carrinhos, melhorias na troca de cursor em situações defensivas e IA calibrada são outras das mudanças, que impactaram bastante na jogabilidade.

No departamento visual, 124 faces foram adicionadas ao FIFA 22, incluindo rostos completamente novos e atualizações para o visual de alguns atletas. Entre os destaques estão o goleiro Mike Maignan (Milan), Alexandre Pato (Orlando), Dele Alli (Tottenham), Pepe (Arsenal) e Marco Reus (Dortmund).

Para atualizar o FIFA 22, basta executar o game no seu console ou PC e aguardar a notificação sobre o patch, que será baixado e instalado automaticamente e de graça.

Clique aqui para conferir a lista completa de alterações.