FIFA 22: FUT Heroes serão novidade do modo

Cards especiais garantirão ligações perfeitas para jogadores de suas ligas

FIFA 22 finalmente foi anunciado pela EA Sports. Com lançamento para o dia 1 de outubro, o game terá como uma de sus novidades os FUT Heroes, versões especiais de craques do passado dedicados a certas ligas populares do game.

Os cards foram revelados neste domingo (11), junto de mais informações sobre a tecnologia HyperMotion, que promete movimentos mais realistas e naturais para os jogadores do game.

Entre os representantes estão Mario Gomez (Bundesliga), Tim Cahill (Premier League), Diego Milito (Serie A), Fernando Morientes (La Liga) e Clint Dempsey (MLS).

Diferente das cartas tradicionais do modo Ultimate Team, os FUT Heroes terão ligações verdes com todos os atletas da liga que representam (Mario Gomez terá links perfeitos com qualquer card da Bundesliga, por exemplo).

A novidade promete facilitar bastante a criação de times híbridos, garantindo entrosamento para jogadores com o uso dos jogadores especiais. A EA não revelou se os Heroes serão obtidos via packs ou DMEs.

FIFA 22 será lançado no próximo dia 1 de outubro para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.