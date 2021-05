FIFA 21: Veja cinco habilidades ‘escondidas’ no jogo

Firula, batida colocada, trivela e outros traits 'secretos' no game de futebol da EA

Velocidade, dribles, finalização e posicionamento defensivo estão entre os atributos mais procurados nos jogadores do FIFA 21. Apesar de úteis, os números nem sempre dizem tudo sobre os atletas virtuais do game, que contam com habilidades “secretas”.

Batizadas de "Características" (ou Traits), as habilidades não são mostradas entre os atributos básicos, mas influenciam muito no comportamento e competência dos jogadores durante as partidas do game.

Não sabe quais os melhores traits para procurar? A Goal preparou uma lista com cinco das características que podem te ajudar na hora de montar o seu time.

Firula

Presente em jogadores mais habilidosos e ousados, a habilidade Firula é o que permite que os atletas realizem jogadas mais plásticas, como cruzamentos de letra e as chamadas “finalizações de firula” (calcanhar, letra, etc).

Chute colocado

Uma das formas mais eficientes de marcar no FIFA 21, os chutes colocados não dependem apenas dos números de finalização e curva dos jogadores. Com a trait, os jogadores terão mais facilidade de executar esse tipo de finalização, que quando bem utilizada, costuma ser letal.

Chute de trivela

O oposto do chute colocado, a trivela (finalização com a parte externa do pé) é especialmente útil para jogadores que têm dificuldades em usar o pé ruim (Robben, Di Maria, Quaresma). Com a característica, os chutes segurando o L2/LT ficam mais precisos e venenosos.

Arremesso logo

Um dos pilares do Cucabol, a cobrança longa de laterais também podem render boas chances de gol no FIFA 21, e não devem ser subestimadas. Fique de olho em jogadores com a habilidade “Arremesso longo” para saber quando usar as cobranças mais fortes (segurando o Círculo/B).

Defende com os pés

Os goleiros também contam com traits exclusivos, e uma das mais interessantes é a de defesa com os pés, que facilita o uso dos membros inferiores para salvar chutes dos adversários. Combinado com goleiros mais altos, a característica é uma boa ferramenta para se proteger de chutes rasteiros.