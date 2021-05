FIFA 21: Veja cinco configurações para melhorar no jogo

Câmera ideal, assistências e ajustes nos controles para extrair o melhor do seu time no game de futebol

FIFA 21 tem uma lista enorme de configurações. Seja nos controles, interface ou gráficos ou assistências, é possível personalizar a experiência no jogo de futebol, com ajustes finos que tornam a experiência mais agradável.

A Goal preparou uma lista com cinco ajustes bastante populares e eficientes, que podem ajudar a melhorar o seu jogo nos modos online e offline. Confira o guia:

Use a câmera co-op

Seja nas versões da nova ou antiga geração, a câmera padrão do FIFA 21 passa longe de ser a mais adequada para o melhor desempenho em campo. Para ter uma visão mais ampla do campo, e conseguir prever melhor as jogadas, use a opção Co-op, que é mais alta.

Desative a finalização calibrada

Hit no FIFA 19, a finalização calibrada já não faz parte das estratégias mais eficientes para marcar gols no FIFA 21, e tem inclusive o potencial para arruinar gols fáceis, caso seja ativada acidentalmente. Lembre-se de ir até os ajustes de controles e desativar a opção.

Remova o Treinador FIFA

O Treinador é uma espécie de guia para novos jogadores, que conta com um indicador de direção e dicas sobre os comandos. Caso já seja experiente no game, uma boa ideia é desativar a função, que ocupa bastante espaço na tela e pode incomodar.

Ligue as assistências

Passes, chutes, cruzamento e bolas enfiadas podem contar com assistências de direção e força no FIFA 21, que são uma ótima pedida. Certifique-se de que todas as funções estão habilitadas, para aproveitar uma ajudinha do game.

Use indicadores com nomes dos jogadores

Ao invés de depender somente das pequenas barras inferiores com os nomes dos atletas, é possível ligar os nomes acima do jogador com a bola, para que não seja necessário desviar a sua atenção durante o jogo. A opção fica em configurações > visual.